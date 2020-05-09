شكرا لقرائتكم خبر عن بحث الإيفاد الخارجي للعسكريين والان نبدء بالتفاصيل
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها عن بُعد برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي العسيري عددًا من الموضوعات المُحالة إليها، والتي تقع ضمن اختصاصها. وسوف ترفع اللجنة عددًا من تقاريرها للمجلس بشأن الموضوعات التي فرغت من دراستها، متضمنة توصياتها النهائية تمهيدًا لمناقشتها والتصويت عليها.
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