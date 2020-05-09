شكرا لقرائتكم خبر عن بحث الإيفاد الخارجي للعسكريين والان نبدء بالتفاصيل

استعرضت لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى تقريرها، بشأن قرار مجلس الخدمة العسكرية حيال معاملة الأفراد معاملة الضباط فيما يتعلق بالإيفاد للتدريب الخارجي. وناقشت اللجنة خلال اجتماعها عن بُعد برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي العسيري عددًا من الموضوعات المُحالة إليها، والتي تقع ضمن اختصاصها. وسوف ترفع اللجنة عددًا من تقاريرها للمجلس بشأن الموضوعات التي فرغت من دراستها، متضمنة توصياتها النهائية تمهيدًا لمناقشتها والتصويت عليها.

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