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صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، على تعديل عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية.
وشملت التعديلات (59) بندًا من مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، ما بين تعديل وإضافة وحذف لبعض البنود.
وتأتي هذه التعديلات في سياق المراجعة المستمرة للأنظمة واللوائح والتعليمات لمواكبة التطورات الكبيرة التي تشهدها السعودية على الأصعدة كافة، خاصة في عملية التحول الرقمي، وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين، إضافة إلى التكامل مع الجهات ذات العلاقة بـ"السجل المدني"؛ وذلك لتوفير الوقت والجهد، والحد من استخدام الورق، بما يضمن حصول المواطن والمقيم على أرقى الخدمات بكل يُسر وسهولة.
ويمكن الاطلاع على ما تم من تعديلات على اللائحة من خلال زيارة موقع الأحوال المدنية الإلكتروني على بوابة وزارة الداخلية على الرابط (AHWAL.GOV.SA).وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود الأحوال المدنية اللائحة التنفيذية
وزير الداخلية يوافق على تعديل مواد من اللائحة التنفيذية لـ"الأحوال المدنية"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-09
صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، على تعديل عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية.
وشملت التعديلات (59) بندًا من مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، ما بين تعديل وإضافة وحذف لبعض البنود.
وتأتي هذه التعديلات في سياق المراجعة المستمرة للأنظمة واللوائح والتعليمات لمواكبة التطورات الكبيرة التي تشهدها السعودية على الأصعدة كافة، خاصة في عملية التحول الرقمي، وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين، إضافة إلى التكامل مع الجهات ذات العلاقة بـ"السجل المدني"؛ وذلك لتوفير الوقت والجهد، والحد من استخدام الورق، بما يضمن حصول المواطن والمقيم على أرقى الخدمات بكل يُسر وسهولة.
ويمكن الاطلاع على ما تم من تعديلات على اللائحة من خلال زيارة موقع الأحوال المدنية الإلكتروني على بوابة وزارة الداخلية على الرابط (AHWAL.GOV.SA).
09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
02:02 AM
09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
02:15 AM
لمواكبة التحوُّل الرقمي الذي تشهده السعودية وتقديم الخدمات بيُسر وسهولة
صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، على تعديل عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية.
وشملت التعديلات (59) بندًا من مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، ما بين تعديل وإضافة وحذف لبعض البنود.
وتأتي هذه التعديلات في سياق المراجعة المستمرة للأنظمة واللوائح والتعليمات لمواكبة التطورات الكبيرة التي تشهدها السعودية على الأصعدة كافة، خاصة في عملية التحول الرقمي، وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين، إضافة إلى التكامل مع الجهات ذات العلاقة بـ"السجل المدني"؛ وذلك لتوفير الوقت والجهد، والحد من استخدام الورق، بما يضمن حصول المواطن والمقيم على أرقى الخدمات بكل يُسر وسهولة.
ويمكن الاطلاع على ما تم من تعديلات على اللائحة من خلال زيارة موقع الأحوال المدنية الإلكتروني على بوابة وزارة الداخلية على الرابط (AHWAL.GOV.SA).
، وزير الداخلية يوافق على تعديل مواد من اللائحة التنفيذية لـ"الأحوال المدنية" ،
المصدر : الخليج 365
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