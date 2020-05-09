، شاهد بالصور.. لقطات أخَّاذة للقمر العملاق الأخير في عام "كورونا" ،

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التقطت عدسات الكاميرات صورًا رائعة ومذهلة للقمر العملاق في ظهوره الأخير لهذا العام؛ إذ من المنتظر أن يشهد العالم هذه الظاهرة مجددًا في 28 مارس 2021م.
وتزامنت الظاهرة الفلكية هذه المرة مع انتشار جائحة كورونا في أنحاء العالم؛ وهو ما أثر في الاهتمام الذي كانت تحظى به في الأعوام السابقة.
وتنشأ تلك الظاهرة من تزامن اكتمال القمر مع وصوله إلى أقرب نقطة من الأرض في مداره؛ ليحدث أكبر حجم مرئي للقمر يمكن رؤيته من سطح الأرض.
ونشرت شبكة "CNN" الأمريكية، والموقع الإلكتروني لمجلة "فوربس"، مجموعة من الصور الأخَّاذة لهذه الظاهرة الفلكية الفريدة، وبدا فيها القمر أكبر بنسبة 14 %، وأكثر إشراقًا بنسبة 30 % عن المعتاد.
شاهد بالصور.. لقطات أخَّاذة للقمر العملاق الأخير في عام "كورونا"ياسر نجدي الخليج 365 2020-05-09
التقطت عدسات الكاميرات صورًا رائعة ومذهلة للقمر العملاق في ظهوره الأخير لهذا العام؛ إذ من المنتظر أن يشهد العالم هذه الظاهرة مجددًا في 28 مارس 2021م.
وتزامنت الظاهرة الفلكية هذه المرة مع انتشار جائحة كورونا في أنحاء العالم؛ وهو ما أثر في الاهتمام الذي كانت تحظى به في الأعوام السابقة.
وتنشأ تلك الظاهرة من تزامن اكتمال القمر مع وصوله إلى أقرب نقطة من الأرض في مداره؛ ليحدث أكبر حجم مرئي للقمر يمكن رؤيته من سطح الأرض.
ونشرت شبكة "CNN" الأمريكية، والموقع الإلكتروني لمجلة "فوربس"، مجموعة من الصور الأخَّاذة لهذه الظاهرة الفلكية الفريدة، وبدا فيها القمر أكبر بنسبة 14 %، وأكثر إشراقًا بنسبة 30 % عن المعتاد.
09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
01:32 AM
بدا أكبر وأكثر إشراقًا
التقطت عدسات الكاميرات صورًا رائعة ومذهلة للقمر العملاق في ظهوره الأخير لهذا العام؛ إذ من المنتظر أن يشهد العالم هذه الظاهرة مجددًا في 28 مارس 2021م.
وتزامنت الظاهرة الفلكية هذه المرة مع انتشار جائحة كورونا في أنحاء العالم؛ وهو ما أثر في الاهتمام الذي كانت تحظى به في الأعوام السابقة.
وتنشأ تلك الظاهرة من تزامن اكتمال القمر مع وصوله إلى أقرب نقطة من الأرض في مداره؛ ليحدث أكبر حجم مرئي للقمر يمكن رؤيته من سطح الأرض.
ونشرت شبكة "CNN" الأمريكية، والموقع الإلكتروني لمجلة "فوربس"، مجموعة من الصور الأخَّاذة لهذه الظاهرة الفلكية الفريدة، وبدا فيها القمر أكبر بنسبة 14 %، وأكثر إشراقًا بنسبة 30 % عن المعتاد.
، شاهد بالصور.. لقطات أخَّاذة للقمر العملاق الأخير في عام "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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