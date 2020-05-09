محمد بن مسعود - الدمام - أمانة العاصمة المقدسة طبقت عليه لائحة الجزاءات البلدية أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية الغزة الفرعية، مستودعاً عشوائياً مخالفاً يتم بداخله تخزين البيض بطريقة غير صحية. وقد تم ضبط المستودع العشوائي، وإغلاقه فوراً وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية، بعد أن عُثر على البيض بداخله مخزن في بيئة غير صحية وغير آمنة.

يأتي ذلك ضمن حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية "غذاؤكم أمانة". مكة المكرمة أمانة العاصمة المقدسة بلدية الغزة الفرعية البيض مكة المكرمة أمانة العاصمة المقدسة بلدية الغزة الفرعية البيض مكة.. إغلاق مستودع يخزّن البيض بطريقة غير صحية عبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-05-09 أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية الغزة الفرعية، مستودعاً عشوائياً مخالفاً يتم بداخله تخزين البيض بطريقة غير صحية. وقد تم ضبط المستودع العشوائي، وإغلاقه فوراً وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية، بعد أن عُثر على البيض بداخله مخزن في بيئة غير صحية وغير آمنة.

يأتي ذلك ضمن حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية "غذاؤكم أمانة". Advertisements 09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441 01:28 AM اخر تعديل 09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441 02:15 AM أمانة العاصمة المقدسة طبقت عليه لائحة الجزاءات البلدية أمانة العاصمة المقدسة طبقت عليه لائحة الجزاءات البلدية أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية الغزة الفرعية، مستودعاً عشوائياً مخالفاً يتم بداخله تخزين البيض بطريقة غير صحية. وقد تم ضبط المستودع العشوائي، وإغلاقه فوراً وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية، بعد أن عُثر على البيض بداخله مخزن في بيئة غير صحية وغير آمنة.

يأتي ذلك ضمن حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية "غذاؤكم أمانة". ، مكة.. إغلاق مستودع يخزّن البيض بطريقة غير صحية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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