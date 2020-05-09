، "الأرصاد" تُصدر تنبيهًا بشأن أمطار تشهدها المدينة المنورة السبت ،

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- لهذا اليوم، تضمَّن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، يصحبها تساقط للبَرَد مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وشبه انعدام في الرؤية، تشمل المدينة المنورة ومحافظات (الحناكية - المهد -وادي الفرع- العيص - خيبر- العلا). مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ8 مساء.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة الجميع لأخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات السلامة.. متمنية السلامة للجميع.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدفاع المدني الأمطار البرد الغبار
"الأرصاد" تُصدر تنبيهًا بشأن أمطار تشهدها المدينة المنورة السبتوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-09
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- لهذا اليوم، تضمَّن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، يصحبها تساقط للبَرَد مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وشبه انعدام في الرؤية، تشمل المدينة المنورة ومحافظات (الحناكية - المهد -وادي الفرع- العيص - خيبر- العلا). مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ8 مساء.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة الجميع لأخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات السلامة.. متمنية السلامة للجميع.
09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
01:26 AM
09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
02:15 AM
مديرية الدفاع المدني تحذِّر من الاقتراب من بطون الأدوية ومجاري السيول
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- لهذا اليوم، تضمَّن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، يصحبها تساقط للبَرَد مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وشبه انعدام في الرؤية، تشمل المدينة المنورة ومحافظات (الحناكية - المهد -وادي الفرع- العيص - خيبر- العلا). مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ8 مساء.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة الجميع لأخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات السلامة.. متمنية السلامة للجميع.
، "الأرصاد" تُصدر تنبيهًا بشأن أمطار تشهدها المدينة المنورة السبت ،
المصدر : الخليج 365
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