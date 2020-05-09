محمد بن مسعود - الدمام - مزود برشاشات تعقيم للملابس وأجزاء الجسم الخارجية وكاميرا حرارية أنشأت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، وحدةً للتعقيم الذاتي على مدخل المبنى الرئيس للوكالة، لضمان تعقيم جميع الموظفين والعاملين. وأوضحت الوكالة أن جهاز التعقيم الذاتي مزود برشاشات لتعقيم الملابس وأجزاء الجسم الخارجية، كما تُسحب مواد التعقيم بعد كل استخدام، بالإضافة إلى تزويد وحدة التعقيم بكاميرا حرارية لأخذ درجة الحرارة. إنشاء وحدة للتعقيم الذاتي على مدخل "رئاسة المسجد النبوي" وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-09 أنشأت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، وحدةً للتعقيم الذاتي على مدخل المبنى الرئيس للوكالة، لضمان تعقيم جميع الموظفين والعاملين. وأوضحت الوكالة أن جهاز التعقيم الذاتي مزود برشاشات لتعقيم الملابس وأجزاء الجسم الخارجية، كما تُسحب مواد التعقيم بعد كل استخدام، بالإضافة إلى تزويد وحدة التعقيم بكاميرا حرارية لأخذ درجة الحرارة. Advertisements 09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441 01:17 AM مزود برشاشات تعقيم للملابس وأجزاء الجسم الخارجية وكاميرا حرارية مزود برشاشات تعقيم للملابس وأجزاء الجسم الخارجية وكاميرا حرارية أنشأت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، وحدةً للتعقيم الذاتي على مدخل المبنى الرئيس للوكالة، لضمان تعقيم جميع الموظفين والعاملين. وأوضحت الوكالة أن جهاز التعقيم الذاتي مزود برشاشات لتعقيم الملابس وأجزاء الجسم الخارجية، كما تُسحب مواد التعقيم بعد كل استخدام، بالإضافة إلى تزويد وحدة التعقيم بكاميرا حرارية لأخذ درجة الحرارة. ، إنشاء وحدة للتعقيم الذاتي على مدخل "رئاسة المسجد النبوي" ،

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