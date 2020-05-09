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كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلة في "بلدية شمال الفرعية"، موقعًا عشوائيًّا بدون ترخيص نظامي، عبارة عن استراحة بها أحواش داخل حي سكني، استغلها وافدون من جنسية آسيوية لممارسة وامتهان تلبيس الكنب و"الباطرمة"، وتصنيع الأثاث.
وأوضحت الأمانة أن الوافدين يواصلون العمل خلال فترة منع التجول؛ إذ يجتمعون فيها، ومن الموقع نفسه يزاولون البيع والتوصيل للمنازل في مخالفة للأنظمة كون الموقع يفتقر أصلاً لأبسط شروط السلامة.
وتمت مصادرة ماتورَي هواء، وماكينتَي خياطة، فيما تم إغلاق الموقع بانتظار تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
الطائف أمانة الطائف بلدية شمال الفرعية الكنب الأثاث منع التجول
09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441 01:50 AM
الموقع يفتقر لشروط السلامة.. ويزاولون البيع والتوصيل أثناء فترة منع التجوُّل"أمانة الطائف" تضبط وافدين يمتهنون تصنيع الأثاث وتلبيس الكنب داخل استراحة
كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلة في "بلدية شمال الفرعية"، موقعًا عشوائيًّا بدون ترخيص نظامي، عبارة عن استراحة بها أحواش داخل حي سكني، استغلها وافدون من جنسية آسيوية لممارسة وامتهان تلبيس الكنب و"الباطرمة"، وتصنيع الأثاث.
وأوضحت الأمانة أن الوافدين يواصلون العمل خلال فترة منع التجول؛ إذ يجتمعون فيها، ومن الموقع نفسه يزاولون البيع والتوصيل للمنازل في مخالفة للأنظمة كون الموقع يفتقر أصلاً لأبسط شروط السلامة.
وتمت مصادرة ماتورَي هواء، وماكينتَي خياطة، فيما تم إغلاق الموقع بانتظار تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
، "أمانة الطائف" تضبط وافدين يمتهنون تصنيع الأثاث وتلبيس الكنب داخل استراحة ،
المصدر : الخليج 365
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