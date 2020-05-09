شكرا لقرائتكم خبر عن الردع السعودي يكشف قصة شعار «الكيماوي يا صدام من الخفجي للدمام» الذي ردده ياسر عرفات عقب تحرير الكويت (فيديو) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - شهدت الفترة التي جاءت بعد تحرير الكويت، هياج شعبي كبير من قبل مؤيدي؛ الرئيس الراحل ياسر عرفات.
وكان الرئيس الفلسطيني اصطف إلى الرئيس العراقي صدام حسين عقب تحرير الكويت؛ حيث طالب عدد من الفلسطنين بالخروج وحمل شعار«الكيماوي يا صدام من الخفجي للدمام» .
وكانت المملكة من بين الدول التي شهدت خروج الجالية الفلسطينية لديها تحمل هذه الشعارات، والتي تم التعامل معها بحزم، وفقًا لما أكده حساب «الردع السعودي» عبر «تويتر».
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