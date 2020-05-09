شكرا لقرائتكم خبر عن تصفية حسابات في السعودية .. حرب شوارع بـ"الرشاشات" في مكة رغم حظر التجول (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، الجمعة، مقطع فيديو يوثق ما يشبه حرب الشوارع بالرشاشات والأسلحة البيضاء والعصي بين عدد من الدرباوية في مكة.

وأظهر الفيديو، شخصًا يرتدي الزي السعودي ويحمل رشاشًا في يده وخلفه أشخاصًا آخرين، بينما كان في مقابله شخص آخر يحمل عصًا وأسلحة بيضاء بأحد شوارع منطقة مكة.

وأبان الفيديو أن الشخص الذي يحمل الرشاش أطلق رشقات نارية تجاه أرجل خصمه؛ ما أسفر عن إصابته وتراجعه عن المضاربة الجماعية، التي وصفها مغردون بأنها تصفية حسابات بين درباوية.

من جانبها، أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، في بيان لها نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن "نتائج المتابعة الأمنية أسفرت عن تحديد هوية مطلق النار والقبض عليه".

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وأوضح البيان أن مطلق النار "مواطن سعودي بالعقد الثالث من العمر، وتم نقل المصاب للمستشفى، وجرى إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالته للنيابة العامة".

جدير بالذكر أن منطقة مكة المكرمة، تخضع بالكامل لحظر تجول كامل على مدار 24 ساعة بأوامر ملكية، بسبب وباء فيروس كورونا، وفي محاولة للسيطرة على الإصابات المتزايدة يوميًا.