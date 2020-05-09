إصابة شخصين بحادث انقلاب في الباحة

الفرق نقلتهما للمستشفى
أصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة بمنطقة الباحة، اليوم الجمعة، فيما تدخلت فرق الهلال الأحمر لتقديم الخدمات الإسعافية لهما.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة «عماد منسي الزهراني» أن الحادث لمركبة من نوع كامري ونتج عنه إصابتين، وتلقت غرفة العمليات بلاغًا بشأنه.
وأردف «الزهراني» أنه تم الدفع بفرقتين إسعافيتين من الهلال الأحمر والقائد الميداني صالح علي محفوظ الغامدي للموقع وأيضًا آليات الدفاع المدني وعند وصول أول فرقة تم مسح الموقع واتضح وجود إصابتين.
وتابع «الزهراني»، أن الإصابة الأولى كانت توقف قلب وتنفس تم التدخل وإجراء إسعاف أولي لها لحين وصوله مستشفى الملك فهد وإصابه أخرى بسيطة تم التدخل إسعافيًا له أيضاً ونقله لذات المستشفى.
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