الدفاع المدني: 5 إجراءات تضمن استخدامًا آمنًا لأسطوانات الغاز في المنازل

أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني 5 إجراءات لضمان الاستخدام الآمن لأسطوانات الغاز في المنازل وتجنب أخطارها.

جاء ذلك في إنفوجراف للمديرية، عبر تويتر، أكدت خلاله ضرورة تجنب أخطار أسطوانة الغاز باختيار مكان مناسب وآمن لها في المنزل، والتأكد من تمديدات الغاز وسلامتها.

ووفق «الدفاع المدني»، يجب إغلاق مصدر الغاز عند مغادرة المطبخ، والفحص الدوري للأفران والمواقد، مع الحرص على تركيب جهاز كاشف تسرب الغاز.

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