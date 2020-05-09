‪ معهد الألبان والأغذية يشارك بمبادرات مجتمعية لمواجهة فيروس كورونا

شارك المعهد التقني للألبان والأغذية بمحافظة الخرج، بمبادرات مجتمعية خلال جائحة كورونا، وذلك من منطلق مسؤوليته الاجتماعية ومشاركته في الحملة الوطنية «كلنا مسؤول».

وقدَّم المعهد وجبات غذائية طوال أيام منع التجول لأبطال الصفوف الأمامية بقطاعي الأمن والصحة؛ بالتعاون مع لجنة المسؤولية المجتمعية في المحافظة، وذلك تقديرًا لجهودهم الحثيثة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأبرم المعهد اتفاقية تعاون مع «مستشفى الملك خالد»، و«مركز الأمير سلطان للخدمات الصحية»، تضمنت تقديمه أجهزة كشف عن الحرارة لمراكز الإيواء بالمحافظة.

وقال المدير التنفيذي للمعهد «إبراهيم بن سعود العقيلي»: إن المعهد بادر باتخاذ عددٍ من الإجراءات الاحترازية لمتدربيه ومنسوبيه، عبر توعيتهم بخطر فيروس كورونا، وتشجيعهم على الالتزام بإجراءات الجهات المختصة في هذا الشأن.

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وأضاف« العقيلي»، أن المعهد شارك عددًا من الجهات الحكومية في حملاتها المجتمعية في محافظة الخرج، وقدم خدمات عدة لأبطال الصفوف الأمامية في مواجهة الفيروس، والتزم بتقديم أجهزة كشف صحية لمراكز الإيواء؛ حيث لا يتوقف دوره عند التدريب.

وذكر «العقيلي»، أن المعهد سخر طاقاته ومنسوبيه لخدمة الوطن في هذه الأزمة، بإطلاق مبادرات مجتمعية عدة؛ بهدف المشاركة في حملة «كلنا مسؤول»، وبإطلاقه منتجات إعلامية توعوية وتثقيفية عن فيروس كورونا المستجد، ووقوفه إلى جانب أبطال الأمن والصحة في الميدان.

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