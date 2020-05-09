«الشؤون البلدية» تهيب بأصحاب المنشآت الالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا لتجنب المخالفات

يحمي المتسوقين من الفيروس

أهابت وزارة الشؤون البلدية والقروية، بأصحاب المنشآت، الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية السارية للوقاية من فيروس كورونا لتجنب المخالفات. وأضافت الوزارة، عبر «تويتر»، أن التزام المنشآت بالاشتراطات الاحترازية يحميها من المخالفات، ويقي المتسوقين من عدوى فيروس كورونا الجديد. وتشمل الشروط الاحترازية لعمل المنشآت خلال فترة السماح بالتجول، ضرورة وجود مسافة آمنة بين الجميع في كل الأوقات ومنع أي تجمعات، وعدم استخدام الأوراق النقدية وقصر التعامل على وسائل الدفع الإلكترونية، وغلق أماكن قياس الملابس وغرف أداء الصلاة، وإزالة المقاعد وأماكن الجلوس. Advertisements اقرأ أيضا «الشؤون البلدية» تضيف أنشطة تجارية جديدة مستثناة من الإغلاق للحد من كورونا.. قائمة عقوبات تنتظر مخالفي الإجراءات الاحترازية

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