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مدني المدينة يجدد تحذيراته من الأمطار حتى نهاية الأسبوع

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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر لحالة عدم الاستقرار في الطقس، التي تتأثر بها بعض محافظات المنطقة. وأوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة النقيب عبدالعزيز بن سعيد الزهراني، أنه بناءً على ما ورد من توقعات ومعلومات من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، فإن أجواء المملكة تتأثر بحالة عدم استقرار على بعض المناطق، ومنها منطقة المدينة المنورة وبعض محافظاتها "المدينة المنورة - المهد - وادي الفرع - الحناكية - خيبر - العلا - العيص" من صباح يوم السبت 1441/9/16 الموافق 2020/5/9 حتى يوم الأربعاء القادم 1441/9/20 .

وأضاف: يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة قد تصحب بتساقط للبرد ورياح نشطة.

ودعا الزهراني جميع المواطنين والمقيمين بالمنطقة إلى أخذ الاحتياطات في حال هطول الأمطار والسيول. وأكد أن الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اتخذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الحالة، والاستعداد والتهيؤ والجاهزية لفرق الدفاع المدني لتقديم كافة الخدمات من خلال الرقم 998، والتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني للقيام بمهامها وتطبيق خطط المواجهة متى ما استدعت الحالة. وشدد على الدور الكبير والمهم والمطلوب من أفراد المجتمع في الالتزام بتعليمات الدفاع، ومتابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني www.998.gov.sa أو عن طريق حساباتها الرسمية على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.


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