

المدينة المنورة ١٦ رمضان 1441 هـ الموافق 8 مايو 2020 م واس

تواصل أمانة المدينة المنورة أعمال تنفيذ مشروع تصريف مياه الأمطار في طريق الملك سعود (غرب المدينة) خلال فترة منع التجول‬.

وتسعى الأمانة من خلال إنشاء مشروع تصريف مياه الأمطار إلى حماية الأرواح والممتلكات من أخطار السيول أثناء هطول الأمطار.

// انتهى //

01:51ت م

0212





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / استمرار تنفيذ مشروع تصريف مياه الأمطار غرب المدينة المنورة خلال فترة ‫منع التجول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.