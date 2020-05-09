

الرباط 15 رمضان 1441 هـ الموافق 8 مايو 2020 م واس

حذر وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب من التراخي في الالتزام بتدابير الحجر الصحي المفروض في بلاده منذ 20 مارس الماضي، لتجنب الانتكاسة في مواجهة انتشار فيروس

وأوضح في تصريح صحفي أن التدابير الاستباقية والاحترازية التي اتخذتها المغرب في جنوبها بسبب العدد الكبير من الإصابات والوفيات الناتجة عن انتشار الجائحة.

وأشار المسؤول المغربي إلى أن الخطورة تكمن حاليا في ظهور بؤر خطيرة في وحدات صناعية وفي عدد من الأوساط العائلية مما يرفع عدد الإصابات، ويجعل من مواجهة الوضعية مسألة صعبة.

واستبعد آيت الطالب رفع تدابير الحجر الصحي في الوقت الراهن، مؤكدا أن أي رفع لهذه الحالة لن يكون إلا تدريجيا وسيخضع لتوفر شروط استقرار الحالة الوبائية وتتبع مسار الفيروس ونقص نسبة الإصابات والتحكم في الوضعية بشكل كامل.

ودعا وزير الصحة المغربية المواطنين إلى التحلي بالمزيد من الصبر والاستمرار في الالتزام بتدابير الحجر الصحي لتجنب الأسوأ.

// انتهى //

01:50ت م

0211



الرباط 15 رمضان 1441 هـ الموافق 8 مايو 2020 م واسحذر وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب من التراخي في الالتزام بتدابير الحجر الصحي المفروض في بلاده منذ 20 مارس الماضي، لتجنب الانتكاسة في مواجهة انتشار فيروس كورونا وأوضح في تصريح صحفي أن التدابير الاستباقية والاحترازية التي اتخذتها المغرب في جنوبها بسبب العدد الكبير من الإصابات والوفيات الناتجة عن انتشار الجائحة.وأشار المسؤول المغربي إلى أن الخطورة تكمن حاليا في ظهور بؤر خطيرة في وحدات صناعية وفي عدد من الأوساط العائلية مما يرفع عدد الإصابات، ويجعل من مواجهة الوضعية مسألة صعبة.واستبعد آيت الطالب رفع تدابير الحجر الصحي في الوقت الراهن، مؤكدا أن أي رفع لهذه الحالة لن يكون إلا تدريجيا وسيخضع لتوفر شروط استقرار الحالة الوبائية وتتبع مسار الفيروس ونقص نسبة الإصابات والتحكم في الوضعية بشكل كامل.ودعا وزير الصحة المغربية المواطنين إلى التحلي بالمزيد من الصبر والاستمرار في الالتزام بتدابير الحجر الصحي لتجنب الأسوأ.// انتهى //01:50ت م0211

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزير الصحة المغربي يحذر من التراخي في الالتزام بتدابير الحجر الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.