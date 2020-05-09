السعودية اليوم / سمو وزير الداخلية يوافق على تعديل عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية



الرياض 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واس

صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على تعديل عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية.

وشملت التعديلات ( 59 ) بندًا من مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، ما بين تعديل وإضافة وحذف لبعض البنود.

وتأتي هذه التعديلات في سياق المراجعة المستمرة للأنظمة واللوائح والتعليمات، لمواكبة التطورات الكبيرة التي تشهدها المملكة على كافة الأصعدة، وخاصة في عملية التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين، إضافة إلى التكامل مع الجهات ذات العلاقة "بالسجل المدني"، لتوفير الوقت والجهد والحد من استخدام الورق، بما يضمن حصول المواطن والمقيم على أرقى الخدمات بكل يسر وسهولة.

ويمكن الاطلاع على ما تم من تعديلات على اللائحة، من خلال زيارة موقع الأحوال المدنية الإلكتروني على بوابة وزارة الداخلية على الرابط ( AHWAL.GOV.SA ).

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