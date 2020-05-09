السعودية اليوم / شرطة منطقة الرياض : ضبط ( 46 ) متسولاً من جنسيات متعددة وفي أحياء متفرقة من العاصمة



الرياض 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأنه امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة في مكافحة ظاهرة التسول، فقد تم ضبط ( 46 ) متسولاً من جنسيات متعددة، وفي أحياء متفرقة من العاصمة الرياض، وقد اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

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