السعودية اليوم / أمانة المدينة المنورة تنفذ خلال أسبوع أكثر من 2443 جولة رقابية



المدينة المنورة 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واس

نفذت الفرق الميدانية التابعة لأمانة المدينة المنورة وبلدياتها خلال الأسبوع الماضي، جولات رقابية على المنشآت الغذائية والتجارية والمطاعم والمسالخ ونقاط الذبح على مدار الساعة للتأكد من سلامة الغذاء المقدم لأهالي المدينة المنورة.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية قامت بـ 2443 جولة رقابية وأشعرت 605 منشآت تجارية مخالفة وأغلقت 93 منشأة مخالفة، فيما بلغت جولات النظافة 429 جولة على 105 مواقع جرى تطهيرها باستخدام 368 آلية ومعدة نظافة في حين بلغت كمية المطهرات المستخدمة في المواقع 23.810 لترات وجرى تطهير وتعقيم 8600 آلية ومعدة نفذها 3697 عامل نظافة، كما نفذت الفرق 199 جولة إصحاح بيئي باستخدام 73 آلية ومعدة إصحاح بيئي نفذها 346 عاملا من الكوادر البشرية للإصحاح البيئي.

وأهابت أمانة المنطقة بعموم المواطنين والمقيمين الاتصال بمركز الطوارئ الموحد على الرقم "940" أو عبر تطبيق "بلدي 940" المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية في حال وجود ملحوظة أو مخالفة بلدية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.

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