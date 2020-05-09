السعودية اليوم / الأرصاد : أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتساقط البرد على المدينة المنورة



المدينة المنورة 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - لهذا اليوم تضمن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصحبها تساقط للبرد مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وشبه انعدام في الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات ( الحناكية - المهد -وادي الفرع- العيص - خيبر- العلا )، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة 8 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات السلامة، متمنيةً السلامة للجميع.

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