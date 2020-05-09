السعودية اليوم / جنوب أفريقيا تفرج عن 19 ألف سجين في إطار مكافحة فيروس كورونا



كيب تاون 15 رمضان 1441 هـ الموافق 8 مايو 2020 م واس

أمر الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوسا اليوم، بالإفراج عن 19 ألف سجين للحد من خطر الإصابة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا وصلت إلى حد اليوم إلى 8232 إصابة، فيما تم تسجيل 161 وفاة، مقابل 3153 حالة شفاء.

// انتهى //

00:40ت م

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كيب تاون 15 رمضان 1441 هـ الموافق 8 مايو 2020 م واسأمر الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوسا اليوم، بالإفراج عن 19 ألف سجين للحد من خطر الإصابة بفيروس كورونا في سجون جنوب أفريقيا.وأفادت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا وصلت إلى حد اليوم إلى 8232 إصابة، فيما تم تسجيل 161 وفاة، مقابل 3153 حالة شفاء.// انتهى //00:40ت م0196

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