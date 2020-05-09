السعودية اليوم / صحة حائل تطلق أعمال الفحص الموسع لكورونا



حائل 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واس

تابعت وكالة الأنباء

وتستقبل هذه المراكز المواطنين والمقيمين يومياً خلال الفترة من العاشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً ومن الساعة التاسعة مساءً حتى الثانية فجراً طوال أيام العمل الرسمي لفحص أكبر شريحة ممكنة من الراغبين بذلك.

ودعت صحة حائل الراغبين بالفحص الاتصال على أحد المراكز الصحية المخصصة لحجز الموعد وستصل رسالة عبر الجوال تعد تصريحا للتنقل المؤقت عبر تطبيق توكلنا.

// انتهى //

00:31ت م

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حائل 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واستابعت وكالة الأنباء السعودية "واس" بحائل، أعمال الفحص الموسع لفيروس كورونا للمواطنين والمقيمين، الذي أطلقته صحة حائل في مراكز الرعاية الصحية الأولية في حي شراف والجامعيين والطريفي ، الذي يأتي استمراراً لجهود وزارة الصحة لتقييم معدل الانتشار العام لفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في المملكة، وذلك تواصلاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها لمنع انتشار الفيروس حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم.وتستقبل هذه المراكز المواطنين والمقيمين يومياً خلال الفترة من العاشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً ومن الساعة التاسعة مساءً حتى الثانية فجراً طوال أيام العمل الرسمي لفحص أكبر شريحة ممكنة من الراغبين بذلك.ودعت صحة حائل الراغبين بالفحص الاتصال على أحد المراكز الصحية المخصصة لحجز الموعد وستصل رسالة عبر الجوال تعد تصريحا للتنقل المؤقت عبر تطبيق توكلنا.// انتهى //00:31ت م0194

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