

واشنطن 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واس

أكد مستشار البيت الأبيض الإقتصادي لاري كودلو، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، وضعت خطط طوارئ لمواجهة موجة ثانية من الإصابات المحتملة بفيروس

وأشار كودلو في تصريح للصحفيين بالبيت الأبيض اليوم، إلى تعليق المحادثات مع الكونجرس فيما يتعلق بأي حزم تحفيز جديدة بسبب فيروس كورونا.

// انتهى //

00:22ت م

0192



واشنطن 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واسأكد مستشار البيت الأبيض الإقتصادي لاري كودلو، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، وضعت خطط طوارئ لمواجهة موجة ثانية من الإصابات المحتملة بفيروس كورونا المستجد.وأشار كودلو في تصريح للصحفيين بالبيت الأبيض اليوم، إلى تعليق المحادثات مع الكونجرس فيما يتعلق بأي حزم تحفيز جديدة بسبب فيروس كورونا.// انتهى //00:22ت م0192

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إدارة ترامب تضع خطة طوارئ لموجة ثانية محتملة لفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.