

المدينة المنورة 15 رمضان 1441 هـ الموافق 08 مايو 2020 م واس

أنشأت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، وحدةً للتعقيم الذاتي على مدخل المبنى الرئيس للوكالة، لضمان تعقيم جميع الموظفين والعاملين.

وأوضحت الوكالة أن جهاز التعقيم الذاتي مزود برشاشات لتعقيم الملابس وأجزاء الجسم الخارجية، كما تُسحب مواد التعقيم بعد كل استخدام، بالإضافة إلى تزويد وحدة التعقيم بكاميرا حرارية لأخذ درجة الحرارة .

// انتهى //

00:21ت م

0191





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئاسة المسجد النبوي تنشئ وحدةً للتعقيم على مدخل مبناها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.