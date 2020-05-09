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الملك سلمان وترامب يؤكدان على أهمية العلاقات الاستراتيجية

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السبت 9 مايو 2020

الملك سلمان والرئيس الأمريكي

أكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، على أهمية العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين.

وقالت وكالة الأنباء إن خادم الحرمين الشريفين أجرى اتصالا هاتفيا اليوم، بترامب، جرى خلاله التأكيد على العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين وما حققته هذه العلاقة المتميزة من إنجازات في جميع المستويات.

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وأكد الجانبان حرصهما على استمرار جهودهما المشتركة لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

كما أشار العاهل السعودي إلى جهود المملكة الرامية للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن وإلى مبادرة التحالف بوقف إطلاق النار دعما لجهود المبعوث الأممي في هذا الصدد.

من جهته، أكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ملتزمة بحماية مصالحها وأمن حلفائها في المنطقة وتصميمها على مواجهة كل ما يزعزع الأمن والاستقرار فيها.

كما شدد على دعم الولايات المتحدة للجهود المبذولة للوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية.

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