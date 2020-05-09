شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن شرطة الرياض تضبط 46 متسولاً من جنسيات متعددة وفي أحياء متفرقة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:03 صباحًا, 9 مايو 2020 م المناطق - الرياض صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأنه امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة في مكافحة ظاهرة التسول، فقد تم ضبط ( 46 ) متسولاً من جنسيات متعددة، وفي أحياء متفرقة من العاصمة الرياض، وقد اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | شرطة الرياض تضبط 46 متسولاً من جنسيات متعددة وفي أحياء متفرقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.