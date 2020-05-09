شكرا لقرائتكم خبر عن «مجلس التعاون»: نتطلع لتعزيز التعاون مع الحكومة العراقية والان نبدء بالتفاصيل
وعّبر "الحجرف"، عن خالص تهانيه للثقة التي حصل عليها من مجلس النواب، متمنيا للحكومة العراقية الجديدة كل التوفيق بما يحقق تطلعات الشعب العراقي الشقيق في سيادته وأمنه واستقراره.
كما تطلع لتعزيز التعاون مع جمهورية العراق في ضوء مذكرة التفاهم وخطة العمل المشترك للحوار الإستراتيجي الموقعة بين مجلس التعاون وجمهورية العراق، وتطوير العلاقات بينهما في المجالات جميعها.
كانت هذه تفاصيل خبر «مجلس التعاون»: نتطلع لتعزيز التعاون مع الحكومة العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.