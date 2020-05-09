شكرا لقرائتكم خبر عن «مجلس التعاون»: نتطلع لتعزيز التعاون مع الحكومة العراقية والان نبدء بالتفاصيل

رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بإعلان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي.

وعّبر "الحجرف"، عن خالص تهانيه للثقة التي حصل عليها من مجلس النواب، متمنيا للحكومة العراقية الجديدة كل التوفيق بما يحقق تطلعات الشعب العراقي الشقيق في سيادته وأمنه واستقراره.

كما تطلع لتعزيز التعاون مع جمهورية العراق في ضوء مذكرة التفاهم وخطة العمل المشترك للحوار الإستراتيجي الموقعة بين مجلس التعاون وجمهورية العراق، وتطوير العلاقات بينهما في المجالات جميعها.