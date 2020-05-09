شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 46 متسولاً من جنسيات متعددة في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت شرطة منطقة الرياض، 46 متسولاً من جنسيات متعددة وفي أحياء متفرقة من العاصمة. وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأنه امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة في مكافحة ظاهرة التسول، فقد تم ضبط 46 متسولاً من جنسيات متعددة، وفي أحياء متفرقة من العاصمة الرياض، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

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