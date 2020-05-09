شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 3 منشآت غذائية مخالفة في مكة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس بلدية محافظة بحرة المهندس رائد بن ناصر الشريف أن الفِرَق الرقابية الميدانية أغلقت منشأتين غذائيتين ضمن نطاق البلدية وذلك لمخالفة الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى إغلاق منشأة لتدني مستوى النظافة.
كما جرت مصادرة وإتلاف 35 كجم لسوء التخزين ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.
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