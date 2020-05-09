- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - اهتمت الصحف الإنجليزية المختلفة بخبر اهتمام ناديَيْ نيوكاسل وأستون فيلا الإنجليزيَّيْن بمحترف نادي النصر الحالي، اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله.
ووصفت صحيفة "shieldsgazette" اللاعب بأنه سواريز العرب، كما قدمت ملفًّا تعريفيًّا للاعب، بيد أنها قالت إنه يواجه مشكلة تعوق احترافه في الدوري الإنجليزي.
وقالت الصحيفة إن مشكلة اللاعب تكمن في عدم لعبه نسبة 75 % من مباريات المنتخب المغربي الدولية في السنوات الثلاث الأخيرة. كما تحدثت عن أن هناك شرطًا جزائيًّا في عقد اللاعب مع النصر، يصل لنحو 15.7 مليون جنيه إسترليني.
09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441 12:40 AM
اهتمت الصحف الإنجليزية المختلفة بخبر اهتمام ناديَيْ نيوكاسل وأستون فيلا الإنجليزيَّيْن بمحترف نادي النصر الحالي، اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله.
ووصفت صحيفة "shieldsgazette" اللاعب بأنه سواريز العرب، كما قدمت ملفًّا تعريفيًّا للاعب، بيد أنها قالت إنه يواجه مشكلة تعوق احترافه في الدوري الإنجليزي.
وقالت الصحيفة إن مشكلة اللاعب تكمن في عدم لعبه نسبة 75 % من مباريات المنتخب المغربي الدولية في السنوات الثلاث الأخيرة. كما تحدثت عن أن هناك شرطًا جزائيًّا في عقد اللاعب مع النصر، يصل لنحو 15.7 مليون جنيه إسترليني.
، صحيفة "إنجليزية" عن "عبدالرزاق حمد الله": "سواريز" العرب ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة "إنجليزية" عن "عبدالرزاق حمد الله": "سواريز" العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.