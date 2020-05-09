، المجمع الصحي بينبع يواصل أعمال التقصي الميداني النشط لمحاربة فيروس كورونا ،

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يواصل المجمع الصحي بمحافظة ينبع، أعمال التقصي الميداني النشط بشكل يومي لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد من خلال الفرق الميدانية، وفقاً لخطة المسح المعتمدة، حيث يتم إجراء المسح النشط حسب البروتوكول المعتمد من قبل وزارة الصحة للأحياء السكنية المكتظة، وجميع ثكنات العمالة مما يسهم في سرعة الوصول إلى الحالات المشتبهة بشكل سريع وأكثر فعالية لضمان محاصرة دائرة انتقال العدوى في مراحلها المبكرة.
جدير بالذكر أن عملية التوسع في الفحوصات الميدانية لها دور في تسجيل إصابات أكثر، ولكنه في نفس الوقت أسهم بحمد الله في سرعة الاحتواء بشكل أفضل، كما تم تعزيز الجانب التوعوي لجميع الحالات التي تم زيارتها خلال المسح الميداني، والتأكد من تطبيقهم للاشتراطات الصحية من حيث مساحة الغرف وسلامة التهوية والنظافة العامة، وتعريفهم بمركز اتصال وزارة الصحة 937 في حال الاشتباه بأعراض الإصابة لا قدر الله.
وتسهم جميع هذه الإجراءات برفع مستوى الجاهزية الوقائية في المحافظة؛ للحد من انتشار الوباء ومحاصرة مصادره وهذا كله يأتي بدعم وتضافر الجهود المشتركة بين الجهات المعنية كافة لمواجهة هذه الجائحة.
09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441 12:22 AM
حسب البروتوكول المعتمد من قبل وزارة الصحةالمجمع الصحي بينبع يواصل أعمال التقصي الميداني النشط لمحاربة فيروس كورونا
يواصل المجمع الصحي بمحافظة ينبع، أعمال التقصي الميداني النشط بشكل يومي لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد من خلال الفرق الميدانية، وفقاً لخطة المسح المعتمدة، حيث يتم إجراء المسح النشط حسب البروتوكول المعتمد من قبل وزارة الصحة للأحياء السكنية المكتظة، وجميع ثكنات العمالة مما يسهم في سرعة الوصول إلى الحالات المشتبهة بشكل سريع وأكثر فعالية لضمان محاصرة دائرة انتقال العدوى في مراحلها المبكرة.
جدير بالذكر أن عملية التوسع في الفحوصات الميدانية لها دور في تسجيل إصابات أكثر، ولكنه في نفس الوقت أسهم بحمد الله في سرعة الاحتواء بشكل أفضل، كما تم تعزيز الجانب التوعوي لجميع الحالات التي تم زيارتها خلال المسح الميداني، والتأكد من تطبيقهم للاشتراطات الصحية من حيث مساحة الغرف وسلامة التهوية والنظافة العامة، وتعريفهم بمركز اتصال وزارة الصحة 937 في حال الاشتباه بأعراض الإصابة لا قدر الله.
وتسهم جميع هذه الإجراءات برفع مستوى الجاهزية الوقائية في المحافظة؛ للحد من انتشار الوباء ومحاصرة مصادره وهذا كله يأتي بدعم وتضافر الجهود المشتركة بين الجهات المعنية كافة لمواجهة هذه الجائحة.
، المجمع الصحي بينبع يواصل أعمال التقصي الميداني النشط لمحاربة فيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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