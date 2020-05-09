، وزارة الصحة تطلق خدمة "الواتس آب" لمركز 937 ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الصحة عن بدء العمل بخدمة "الواتس أب" لمركز اتصال الصحة 937 وذلك في مرحلتها الأولى، حيث ستوفر فقط خدمة "الشات بوت (الدردشة التفاعلية) وذلك عبر رقم "واتس أب" المركز 920005937.

وأبانت الصحة أنه في بداية المحادثة ستظهر للمستفيد الخدمات التالية" معلومات عن فيروس كورونا المستجد، مواقع مراكز الرعاية الصحية الأولية، خدمة موعد، بادر بالتطوع الصحي، التبرع بالدم ،التواصل مع مركز صحة 937 ".

ويواصل مركز اتصال الصحة 937، تقديم خدماته للمستفيدين، حيث يعد صوتا للمستفيد والمجتمع، ويعمل وفق منهجيات الارتكاز والمحورية حول المستفيد لتقديم جميع الخدمات ولا يقف دوره فقط على تلقي الاتصالات، حيث يتابع ويتحقق من إغلاق البلاغات والشكاوى ويقيس الرضا ويرفع مقترحات التحسين، ويقوم كذلك بتحليل البيانات وتقديم الإحصائيات والتوصيات بما يكفل تحسين الخدمات وتقديم حلول إبداعية لضمان تقديم أفضل الخدمات وبما يدعم تطوير الخدمات والأعمال، ويدعم التطبيقات الإلكترونية المقدمة من وزارة الصحة.

ويعمل في المركز أكثر من 1000 موظف اختصاصي خدمة عملاء وطبيب عبر القنوات المختلفة (هاتفية، تواصل اجتماعي، البريد الإلكتروني، التطبيقات الإلكترونية، الدردشة الفورية في موقع الوزارة).

ويعد المركز أحد مراكز الاتصال التي تعمل ضمن الإدارة العامة لمراكز الاتصال في وزارة الصحة بالإضافة إلى جانب مركز متخصص بقطاع الأعمال وكذلك مركز متخصص بخدمات الموظفين، كما يعمل المركز وفق أفضل الممارسات في مجال التميز والخدمات الاتصالية ويقوم بتقديم الخدمات التالية ( خدمة الاستشارات الطبية مع أطباء أكفاء.• خدمة حجز المواعيد للمراكز الصحية الأولية.• خدمات مواعيد عيادات الإقلاع عن التدخين.• الدعم التقني لتطبيقات وزارة الصحة الإلكترونية.• خدمة الإحالات الطبية وطلبات العلاج.• خدمة الشكاوى والبلاغات.• خدمة استقبال الاقتراحات والأفكار الإبداعية.• خدمة الاستفسارات العامة.• متابعة المعاملات.)

ويعمل المركز على مدار اليوم 24/7 بكل قنواته ( الرقم الموحد 937• "تويتر" [email protected] البريد الإلكتروني [email protected]• الدردشة الفورية الموجودة في موقع وزارة الصحة الرسمي.