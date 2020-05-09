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وزعت جمعية "إكرام" لحفظ الطعام بمكة المكرمة، عبر مبادرة توزيع عشرات الآلاف من أرغفة الخبز في مكة المكرمة يومياً، وذلك لمكافحة الآثار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، وتوقف مصدر العمل لكثير من الأسر المستفيدة.
وقال مدير جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة أحمد بن حربي المطرفي، إن "6 مخابز بادرت بتقديم الخبز للجمعية لتوزيعها على الأحياء والأسر المتضررة من الأزمة، وذلك بالنظر إلى ما تتمتع به الجمعية من أسطول سيارات مجهزة وفريق عمل مدرب يؤهلها للقيام بذلك".
وأوضح "المطرفي" أن هذه المخابز تقدم في المجمل يومياً 40 ألف رغيف خبز تذهب إلى المحتاجين والمتضررين في الأحياء المعزولة بشكل كامل، وإلى الأسر الفقيرة في أحياء مكة المكرمة.
وأعرب "المطرفي" عن شكره وتقديره لمخبز الرفاعي ومخابز الحرمين والرغيف الصحي ومخبوزات حجازية ومخابز العماد ومخابز رغيف الجود على هذه المساهمة الفعالة والمهمة في ظل هذه الأزمة الحرجة التي تمر بها البلاد.
09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441 12:16 AM
بمشاركة 6 مخابز ويستفيد منها الأسر المتضررة من أزمة كوروناجمعية "إكرام" تنفذ مبادرة بتوزيع 40 ألف رغيف خبز يومياً في مكة
وزعت جمعية "إكرام" لحفظ الطعام بمكة المكرمة، عبر مبادرة توزيع عشرات الآلاف من أرغفة الخبز في مكة المكرمة يومياً، وذلك لمكافحة الآثار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، وتوقف مصدر العمل لكثير من الأسر المستفيدة.
وقال مدير جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة أحمد بن حربي المطرفي، إن "6 مخابز بادرت بتقديم الخبز للجمعية لتوزيعها على الأحياء والأسر المتضررة من الأزمة، وذلك بالنظر إلى ما تتمتع به الجمعية من أسطول سيارات مجهزة وفريق عمل مدرب يؤهلها للقيام بذلك".
وأوضح "المطرفي" أن هذه المخابز تقدم في المجمل يومياً 40 ألف رغيف خبز تذهب إلى المحتاجين والمتضررين في الأحياء المعزولة بشكل كامل، وإلى الأسر الفقيرة في أحياء مكة المكرمة.
وأعرب "المطرفي" عن شكره وتقديره لمخبز الرفاعي ومخابز الحرمين والرغيف الصحي ومخبوزات حجازية ومخابز العماد ومخابز رغيف الجود على هذه المساهمة الفعالة والمهمة في ظل هذه الأزمة الحرجة التي تمر بها البلاد.
، جمعية "إكرام" تنفذ مبادرة بتوزيع 40 ألف رغيف خبز يومياً في مكة ،
المصدر : الخليج 365
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