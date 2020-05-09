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أكد المدير التنفيذي لبرنامج طوارئ منظمة الصحة العالمية، الدكتور مايكل ريان، أن الكثافة السكانية وأنماط السلوك الاجتماعي والاقتصادي تؤثر في مدى تفشي فيروس كورونا المستجد.
وتفصيلاً، أوضح "ريان" أن الدول التي يستخدم فيها السكان النقل العام بشكل كبير تزداد فيها الإصابات عن الدول التي يستخدم فيها السكان السيارات الخاصة.
ولفت "ريان" إلى عدم وجود أي دلائل على أن ارتفاع درجة حرارة الطقس يؤثر في الفيروس خارج جسم الإنسان، إلا أن تبريد جسم المريض بـ"كوفيد ١٩" يؤثر في سلوك الفيروس داخل الجسم.منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد
09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441 12:12 AM
أكدت أن أنماط السلوك الاجتماعي والاقتصادي مرتبطة بمدى تفشي المرض
أكد المدير التنفيذي لبرنامج طوارئ منظمة الصحة العالمية، الدكتور مايكل ريان، أن الكثافة السكانية وأنماط السلوك الاجتماعي والاقتصادي تؤثر في مدى تفشي فيروس كورونا المستجد.
وتفصيلاً، أوضح "ريان" أن الدول التي يستخدم فيها السكان النقل العام بشكل كبير تزداد فيها الإصابات عن الدول التي يستخدم فيها السكان السيارات الخاصة.
ولفت "ريان" إلى عدم وجود أي دلائل على أن ارتفاع درجة حرارة الطقس يؤثر في الفيروس خارج جسم الإنسان، إلا أن تبريد جسم المريض بـ"كوفيد ١٩" يؤثر في سلوك الفيروس داخل الجسم.
، "الصحة العالمية": لا توجد دلائل بتأثير ارتفاع الحرارة في فيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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