، رسميًّا انتهاء عقوبة إيقاف فهد المولد بسبب المنشطات ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - أنهى فهد المولد، نجم المنتخب السعودي ونادي الاتحاد، اليوم السبت عقوبة الإيقاف بسبب المنشطات؛ وبالتالي يمكنه العودة للمشاركة مع فريقه في المباريات المقبلة في حال استئناف الدوري هذا الموسم.
وكانت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قد أوقفت المولد عامًا واحدًا بعد ثبوت تعاطيه المنشطات من خلال وجود مادة محظورة في عينته، التي أُخذت منه بعد مباراة النصر الدورية في جولة الإياب من الموسم الكروي المنصرم.
وحينها أصدرت اللجنة بيانًا، قالت فيه: "إيقاف فهد المولد عن المشاركة في المنافسات الرياضية داخليًّا وخارجيًّا لمدة سنة واحدة، بدءًا من تاريخ الإيقاف المؤقت 9 مايو 2019".
يُشار إلى أن النشاط الكروي في السعودية متوقف بسبب الإجراءات الاحترازية الاستباقية التي اتخذتها وزارة الرياضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
ويحتل نادي الاتحاد المركز الثالث عشر بجدول ترتيب فِرق بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، وذلك بعد مرور 22 جولة حتى الآن.
09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441 12:05 AM
أنهى فهد المولد، نجم المنتخب السعودي ونادي الاتحاد، اليوم السبت عقوبة الإيقاف بسبب المنشطات؛ وبالتالي يمكنه العودة للمشاركة مع فريقه في المباريات المقبلة في حال استئناف الدوري هذا الموسم.
وكانت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قد أوقفت المولد عامًا واحدًا بعد ثبوت تعاطيه المنشطات من خلال وجود مادة محظورة في عينته، التي أُخذت منه بعد مباراة النصر الدورية في جولة الإياب من الموسم الكروي المنصرم.
وحينها أصدرت اللجنة بيانًا، قالت فيه: "إيقاف فهد المولد عن المشاركة في المنافسات الرياضية داخليًّا وخارجيًّا لمدة سنة واحدة، بدءًا من تاريخ الإيقاف المؤقت 9 مايو 2019".
يُشار إلى أن النشاط الكروي في السعودية متوقف بسبب الإجراءات الاحترازية الاستباقية التي اتخذتها وزارة الرياضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
ويحتل نادي الاتحاد المركز الثالث عشر بجدول ترتيب فِرق بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، وذلك بعد مرور 22 جولة حتى الآن.
، رسميًّا انتهاء عقوبة إيقاف فهد المولد بسبب المنشطات ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًّا انتهاء عقوبة إيقاف فهد المولد بسبب المنشطات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.