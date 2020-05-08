شكرا لقرائتكم خبر عن «تجارة المدينة» تضبط 144 مخالفة منذ بدء رمضان والان نبدء بالتفاصيل

كثفت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة المدينة المنورة ومنذ بداية شهر رمضان المبارك جولاتها الرقابية علي المنشآت التجارية للتأكد من استمرارية عملها في تقديم الخدمات للمستهلكين، ووفرة المنتجات والسلع الرمضانية، والتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك حيث بلغ عدد الجولات من 1 رمضان حتي اليوم 15 رمضان ( 2501 ) جولة رقابية.

واستهدفت جولات "التجارة" في منطقة المدينة المنورة تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية والمراكز التجارية ، وتم ضبط١٤٤ مخالفة منها ٨٨ مخالفة مغالاة في الأسعار ، وقد طبقت الغرامات الفورية على المخالفين.