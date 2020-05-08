شكرا لقرائتكم خبر عن «تجارة المدينة» تضبط 144 مخالفة منذ بدء رمضان والان نبدء بالتفاصيل
واستهدفت جولات "التجارة" في منطقة المدينة المنورة تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية والمراكز التجارية ، وتم ضبط١٤٤ مخالفة منها ٨٨ مخالفة مغالاة في الأسعار ، وقد طبقت الغرامات الفورية على المخالفين.
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