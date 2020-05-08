شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 23 متسولًا خلال رمضان في القصيم والان نبدء بالتفاصيل

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة ظاهرة التسول بالمنطقة؛ فقد تم ضبط ( 23 ) متسولاً من جنسياتٍ مختلفة خلال شهر رمضان المبارك، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

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