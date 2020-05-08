شكرا لقرائتكم خبر عن خدمة جديدة.. أنت تسأل و«الصحة» تجيب عبر «واتسآب» والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، خدمة تفاعلية جديدة والرد الفوري عبر «واتسآب». وتأتى الخدمة، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتهدف إلى الرد الفوري على استفسارات المواطنين على مدار اليوم.

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