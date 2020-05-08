التحذير من ظاهرة جوية في المدينة المنورة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 8 مايو 2020 11:17 مساءً - ‏3 دقائق مضت أخبار السعودية 5 زيارة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، نظراً لحالة عدم الاستقرار في الطقس التي تتأثر بها بعض محافظات المنطقة.

وأوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة النقيب عبدالعزيز بن سعيد الزهراني، أنه بناءً على ما ورد من توقعات ومعلومات من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، فإن أجواء المملكة تتأثر بحالة عدم استقرار على بعض المناطق، ومنها منطقة المدينة المنورة وبعض محافظاتها (المهد، وادي الفرع، والحناكية، وخيبر، والعلا، والعيص)، بدءاً من صباح الغد وحتى الأربعاء القادم.

وأشار الزهراني إلى توقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بتساقط للبرد ورياح نشطة، داعياً المواطنين والمقيمين إلى أخذ الاحتياطات في حال هطول الأمطار والسيول.