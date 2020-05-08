الملك سلمان يجري اتصالاً هاتفيا هاما بالرئيس الأمريكي هذه تفاصيله

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 8 مايو 2020 11:17 مساءً - ‏54 دقيقة مضت أخبار السعودية 307 زيارة

خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأمريكي

غرِّد

واس,09 مايو 202009

خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأمريكيأجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالًا هاتفيًا اليوم، بفخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، جرى خلاله التأكيد على العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين وما حققته هذه العلاقة المتميزة من انجازات في جميع المستويات.

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وأكد الجانبان حرصهما على استمرار جهودهما المشتركة لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

كما أشار خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – إلى جهود المملكة الرامية للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن وإلى مبادرة التحالف بوقف إطلاق النار دعماً لجهود المبعوث الأممي في هذا الصدد.

من جهته أكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ملتزمة بحماية مصالحها وأمن حلفائها في المنطقة وتصميمها على مواجهة كل ما يزعزع الأمن والاستقرار فيها، ومؤكداً دعم الولايات المتحدة الأمريكية للجهود المبذولة للوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية.