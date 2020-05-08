، شاهد.."المؤسس" يتفقَّد المدافع على سطح قصر الحكم قبل 100 عام ،

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تحتفظ ذاكرة دارة الملك عبدالعزيز بصورة تاريخية، تجاوزت 100 عام، لمؤسس البلاد، الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-، وهو يقوم بتفقُّد المدافع على سطح قصر الحكم بالرياض.
وقالت "الدارة" في تعليقها على الصورة التي نشرتها عبر منصتها الاجتماعية في"تويتر" إن الصورة يعود التقاطها للمصوِّر "أمين الريحاني"، وكان ذلك عام 1340هـ، الموافق 1922م، أي قبل 101 عام من الآن.
جدير بالذكر أن دارة الملك عبدالعزيز تقدِّم تزامنًا مع شهر رمضان المبارك محتوى تاريخيًّا منوعًا، يشمل استعراضها التاريخ عبر منتدى "الدارة" الثقافي الذي يستضيف شخصيات مؤثرة من مختلف أنحاء السعودية والعالم العربي، وكذلك تبث سلسلة محاضرات عبر تقنية اليوتيوب.
كما تقدم محتوى آخر عن سِيَر أئمة الحرم المعاصرين، إضافة لاستعراضها أهم الأحداث التاريخية الرمضانية، وبعض صور المؤسس –طيب الله ثراه- وقصصه.
08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441 11:55 PM
"دارة الملك عبدالعزيز" تستعرض عبر المنتدى الثقافي محتويات تاريخية متنوعةشاهد.."المؤسس" يتفقَّد المدافع على سطح قصر الحكم قبل 100 عام
تحتفظ ذاكرة دارة الملك عبدالعزيز بصورة تاريخية، تجاوزت 100 عام، لمؤسس البلاد، الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-، وهو يقوم بتفقُّد المدافع على سطح قصر الحكم بالرياض.
وقالت "الدارة" في تعليقها على الصورة التي نشرتها عبر منصتها الاجتماعية في"تويتر" إن الصورة يعود التقاطها للمصوِّر "أمين الريحاني"، وكان ذلك عام 1340هـ، الموافق 1922م، أي قبل 101 عام من الآن.
جدير بالذكر أن دارة الملك عبدالعزيز تقدِّم تزامنًا مع شهر رمضان المبارك محتوى تاريخيًّا منوعًا، يشمل استعراضها التاريخ عبر منتدى "الدارة" الثقافي الذي يستضيف شخصيات مؤثرة من مختلف أنحاء السعودية والعالم العربي، وكذلك تبث سلسلة محاضرات عبر تقنية اليوتيوب.
كما تقدم محتوى آخر عن سِيَر أئمة الحرم المعاصرين، إضافة لاستعراضها أهم الأحداث التاريخية الرمضانية، وبعض صور المؤسس –طيب الله ثراه- وقصصه.
، شاهد.."المؤسس" يتفقَّد المدافع على سطح قصر الحكم قبل 100 عام ،
المصدر : الخليج 365
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