، محافظ "العقار" يستعرض التسهيلات المقدَّمة للمكاتب العقارية المصنَّفة من الهيئة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أن هناك 100 "منشأة وساطة" تم تصنيفها للاستفادة من الخدمات ودعم أعمالها

عقد مساء أمس الأربعاء عصام بن حمد المبارك، محافظ الهيئة العامة للعقار، اجتماعًا عبر دائرة الاتصال المرئي بممثلي المكاتب العقارية التي حصلت على التصنيف العقاري، والتزمت بالمعايير التي أصدرتها الهيئة.

وتفصيلاً، استعرض المبارك مع ممثلي المكاتب العقارية الخدمات الحصرية والتسهيلات المقدمة للمنشآت العقارية المصنفة، والفرص المتاحة لهم حاليًا من الهيئة لبناء قدرات القطاع العقاري، وزيادة قيمة خدمات المكاتب المصنفة، ورفع جودتها، ونوعية الأعمال التي تقوم بها.

وقال المبارك إن الهيئة احتفلت أمس بتصنيف 100 منشأة وساطة عقارية، تطبق معايير الهيئة العامة للعقار. مشيرًا إلى أن هذا التصنيف يدعم أعمال هذه المكاتب العقارية، ويرفع جودة الخدمات التي تقدمها، ويعطي لها فرصة الاستفادة من الخدمات الحصرية التي توفرها لها الهيئة وصندوق التنمية العقارية، ومن ذلك تسويق منتجات البيع على الخارطة، ومشاريع "سكني"، وبرنامج الامتياز العقاري، وخدمات الصلح والتحكيم العقاري، وبيانات منصة المؤشرات العقارية، والخدمات التي تقدم لهذه المنشآت المصنفة من خلال برنامج التعاون بين الهيئة وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

وشارك في اللقاء المشرف العام على صندوق التنمية العقارية المهندس منصور بن ماضي، ومدير إدارة المستشار العقاري بالصندوق تركي الدهمش، ونواب المحافظ، ومديرو المشاريع وبرامج الخدمات الرقمية التي تقدمها الهيئة للمنشآت العقارية المصنفة.الهيئة العامة للعقار التصنيف العقاري القطاع العقاري فيروس كورونا الجديد