محمد بن مسعود - الدمام - صدرت الموافقة على ترقية مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي إلى المرتبة الرابعة عشرة. وعبر "الغامدي" عن أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - أيدهما الله، مشيراً إلى أن هذه الترقية ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن. 08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441 11:48 PM Advertisements ترقية مدير البيئة والزراعة بمنطقة مكة إلى المرتبة الرابعة عشرة ترقية مدير البيئة والزراعة بمنطقة مكة إلى المرتبة الرابعة عشرة صدرت الموافقة على ترقية مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي إلى المرتبة الرابعة عشرة. وعبر "الغامدي" عن أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - أيدهما الله، مشيراً إلى أن هذه الترقية ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن. الكلمات المفتاحية ، ترقية مدير البيئة والزراعة بمنطقة مكة إلى المرتبة الرابعة عشرة ،

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