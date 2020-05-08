- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
تلبية لمبادرة (خيرات الرياض) التي أطلقها أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ودشنها وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، قدمت محافظة رماح ممثلة في رجال وسيدات الأعمال، وفرع الغرفة التجارية، ومجلس المسؤولية الاجتماعية، وجمعية البر بالمحافظة، ٧ آلاف وجبة إفطار ساخنة للعمالة المتضررة من جائحة كورونا بالمحافظة.
وثمّن محافظ رماح عبدالله بن محمد الشرافاء هذه المساهمة غير المستغربة من أهالي المحافظة.
08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441 11:32 PM
بجهود رجال وسيدات الأعمال والغرف التجارية وجمعية البرتقديم 7 آلاف وجبة إفطار ساخنة للعمالة المتضررة من جائحة كورونا في رماح
تلبية لمبادرة (خيرات الرياض) التي أطلقها أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ودشنها وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، قدمت محافظة رماح ممثلة في رجال وسيدات الأعمال، وفرع الغرفة التجارية، ومجلس المسؤولية الاجتماعية، وجمعية البر بالمحافظة، ٧ آلاف وجبة إفطار ساخنة للعمالة المتضررة من جائحة كورونا بالمحافظة.
وثمّن محافظ رماح عبدالله بن محمد الشرافاء هذه المساهمة غير المستغربة من أهالي المحافظة.
، تقديم 7 آلاف وجبة إفطار ساخنة للعمالة المتضررة من جائحة كورونا في رماح ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر تقديم 7 آلاف وجبة إفطار ساخنة للعمالة المتضررة من جائحة كورونا في رماح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.