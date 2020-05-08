، "موانئ" تطلق مبادرات داعمة لمنشآت القطاع الخاص العاملة في مجال الموانئ ،

محمد بن مسعود - الدمام - أطلقت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" مجموعة من المبادرات تماشيًا مع مبادرات تخفيف الأثر المالي والاقتصادي للحد من الآثار الناتجة من جائحة كورونا، بما يسهم في تشجيع ودعم مشاركة القطاع الخاص بالموانئ السعودية.

وشملت تلك المبادرات الداعمة التي أقرتها الهيئة تأجيل الدفعات المستحقة للموانئ من الرسوم والأجور لمدة 90 يومًا بدلاً من 30 يومًا ابتداء من 18 مارس 2020 حتى 16 يونيو 2020؛ وذلك بهدف دعم الشركات المشغلة في قطاع الموانئ والوكلاء الملاحيين، والإسهام في استمرارية النمو الاقتصادي.

ودعمًا لشركات الاستيراد والتصدير، وضمان استمرار تدفق البضائع وسلاسل الإمداد، أقرت الهيئة أيضًا مبادرة تمديد فترة إعفاء البضائع من أجور أرضيات التخزين بالموانئ لتصبح 10 أيام بدلاً من 5 أيام لجميع البضائع الواردة والصادرة. ومقرر العمل بها لمدة 3 أشهر ابتداء من 16 مارس 2020 حتى 16 يونيو 2020.

كما أطلقت بداية هذا الشهر مبادرة تحفيزية جديدة من خلال المنصة الإلكترونية الوطنية للاستيراد والتصدير (فسح)، تقضي بتأجيل تحصيل أجور حجز مواعيد الشاحنات بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام لمدة شهرين، ابتداء من شهر مايو الحالي حتى نهاية شهر يونيو 2020. ومن المتوقع أن يبلغ مجموع أعداد المستفيدين من هذه المبادرات 51،647 مستفيدًا.

يُذكر أن هذه المبادرات التحفيزية تأتي استكمالاً لسلسلة المبادرات التي أقرتها "موانئ" مؤخرًا بهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والشركات المشغلة في الموانئ السعودية، وزيادة مساهمته بالاستثمار في هذا القطاع الحيوي، والارتقاء بمستوى خدماته التشغيلية واللوجستية، إضافة إلى تعزيز دوره الأساسي في منظومة عمليات الاستيراد والتصدير، ودعم البيئة الاقتصادية والحركة التجارية بالسعودية.

ولمزيد من المعلومات حول المبادرات الحكومية، وكيفية الاستفادة منها، يمكن زيارة الرابط الآتي: ps://initiatives.financialsector.gov.sa/Pages/default.aspxموانئ القطاع الخاص الموانئ السعودية فيروس كورونا الجديد