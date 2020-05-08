شكرا لمتابعة خبر عن الملك سلمان وترامب يؤكدان على قوة الشراكة الدفاعية بين البلدين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالًا هاتفيًا اليوم، بفخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، جرى خلاله التأكيد على العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين وما حققته هذه العلاقة المتميزة من انجازات في جميع المستويات.

وأكد الجانبان حرصهما على استمرار جهودهما المشتركة لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

كما أشار خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - إلى جهود المملكة الرامية للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن وإلى مبادرة التحالف بوقف إطلاق النار دعماً لجهود المبعوث الأممي في هذا الصدد.

من جهته أكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ملتزمة بحماية مصالحها وأمن حلفائها في المنطقة وتصميمها على مواجهة كل ما يزعزع الأمن والاستقرار فيها، ومؤكداً دعم الولايات المتحدة الأمريكية للجهود المبذولة للوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية.