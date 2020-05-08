شكرا لمتابعة خبر عن صورة مميزة ولافتة لخادم الحرمين برفقة الملك خالد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): رصدت صورة مميزة أمير منطقة الرياض سلمان بن عبدالعزيز يستقبل الملك خالد برفقة الأمراء عبدالله، سلطان، ماجد، رحمهم الله. رصدت صورة مميزة أمير منطقة الرياض سلمان بن عبدالعزيز يستقبل الملك خالد برفقة الأمراء عبدالله، سلطان، ماجد، رحمهم الله. واتضح أن الصورة التقطت في السبعينات الميلادية، حيث أثارت إعجاب وإشادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة. وحظيت الصورة بتفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي وانهالت التعليقات وجاءت كالتالي:" وزير الإعلام الظاهر أعلى الصورة كان محمد عبده يماني الذي تولى الوزارة في عهد الملك خالد، الله يرحمهم ويسكنهم الجنه ويحفظ لنا الملك سلمان ويطيل في عمره يارب، الله يرحم من مات منهم ، والله يطول عمر ملكنا سلمان بن عبدالعزيز والله يحفظه واللي موجود ".

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