شكرا لمتابعة خبر عن العبدالكريم يحذر من الحسابات التي تزعم إستخراج رخص قيادة للنساء بدون اختبار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

حذر الإعلامي فيصل العبدالكريم من الحسابات التي تدعي إستخراج رخص قيادة للنساء بدون اختبار أو خلال أيام، مضيفا:" كلهم محتالين نصابين يأخذون المال ويختفون أو يماطلون إلى مالا نهاية ".

وأكد العبدالكريم خلال حسابه الرسمي عبر موقع " تويتر":" النساء غالباً لا يشتكون عليهم لأنهم يعرفون أن هذا مخالف للقانون من الأصل "، لافتا:" احذروهم تحويلك للمال لهم يورطك في قضايا أكبر الحذر ".

وأوضح العبدالكريم:" كل من تعرضوا للاحتيال من هذه الحسابات واجب عليهم الإبلاغ وتقديم شكوى للجهات الأمنية، صمتك يعني أنهم سيحتالون على آلاف غيرك ".