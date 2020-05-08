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العبدالكريم يحذر من الحسابات التي تزعم إستخراج رخص قيادة للنساء بدون اختبار

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

حذر الإعلامي فيصل العبدالكريم من الحسابات التي تدعي إستخراج رخص قيادة للنساء بدون اختبار أو خلال أيام، مضيفا:" كلهم محتالين نصابين يأخذون المال ويختفون أو يماطلون إلى مالا نهاية ".

وأكد العبدالكريم خلال حسابه الرسمي عبر موقع " تويتر":" النساء غالباً لا يشتكون عليهم لأنهم يعرفون أن هذا مخالف للقانون من الأصل "، لافتا:" احذروهم  تحويلك للمال لهم يورطك في قضايا أكبر الحذر ".

وأوضح العبدالكريم:" كل من تعرضوا للاحتيال من هذه الحسابات واجب عليهم الإبلاغ وتقديم شكوى للجهات الأمنية، صمتك يعني أنهم سيحتالون على آلاف غيرك ".

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