شكرا لمتابعة خبر عن "توكُّلنا" يوضح إمكانية إلغاء وتعديل تصريح الخروج خلال منع التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

أكد تطبيق توكلنا المُعتمد من وزارة الصحة، أنه لا يمكن إلغاء أو تعديل تصريح الخروج في أوقات منع التجول بعد الموافقة عليه.

وتطبيق توكلنا، هو المعتمد من وزارة الصحة بالمملكة للحد من انتشار فيروس كورونا، وتم تطويره من قبل مركز المعلومات الوطني التابع لـ الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.