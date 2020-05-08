شكرا لمتابعة خبر عن فك غموض مقتل امرأة قبل 8 سنوات قتلها نجل زوجها بحائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

نجحت شرطة الحليفة 200 كلم جنوب حائل، في فك غموض وفاة امرأة قبل 8 سنوات، توفيت بنوبة قلبية كما زعم أهلها.

وكانت امرأة ثلاثينية توفيت قبل 8 سنوات بإحدى القرى بالقرب من الحليفة؛ حيث أفاد ذووها أنها توفيت بنوبة قلبية بمستشفى محافظة الحائط.

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وأثير الأمر من جديد بشكوى حدثين في رجب الماضي يبلغان 17 و 18 سنة؛ ضد أخيهما لأبيهما ، بعد أن رفض إعطاءهما شهادة الوفاة لوالدتهما "زوجة أبيه"؛ لتقديمها للضمان الاجتماعي لاستكمال صرف مستحقاتهما.

وتم استجواب الأخ وبالتحقيق وتكثيف البحث تبين أن شهادة وفاة المرأة تم تزويرها، واعترف الأخ المتهم بقتله لزوجة أبيه.

وباستجوابه عن مكان الدفن أشار إلى أنه ذهب بها إلى الصحراء، وصلى عليها، ودفنها بمساعدة شقيقه وشقيقته،وكتم الأمر عن الجميع، حتى لحظة التحقيق معه؛ حيث توفيت إثر الضرب المبرح على يد القاتل الذي كان يعنفها بين حين وأخر.